TMW - Milito: "I miei gol? Cercavo sempre la sterzata per fare gol pesante"

Fonte: dagli inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Festival dello Sport di Trento è andato in scena un evento dedicato all’Inter del Triplete. Tanti i nerazzurri presenti sul palco. Ecco le dichiarazioni di Diego Milito:

“Ricordo il rigore nel derby vinto 4-0. Centrale, ma di un’importanza incredibile. I miei gol? Cercavo sempre quella famosa sterzata che spesso portava reti pesanti. In finale a Madrid ne feci due. Passerà il tempo, ma le emozioni resteranno per tutta la vita”.