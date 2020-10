tmw Milito sicuro: "L'Inter lotterà per lo scudetto. Lautaro? Non è facile trovarne come lui"

"I momenti all'Inter sono i più belli vissuti in carriera. Difficile scegliere uno tra tanti. Il primo gol con la maglia del Genoa ha avuto un significato

importante, poi segue quello di Siena nel 2010 che è valso uno scudetto". Parla così al Festival dello Sport - in corso di svolgimento a Milano - l'ex attaccante nerazzurro Diego Milito: "Al giovane argentino che arriva in Italia, come Juan Brunetta al Parma, consiglierei di prendersi il suo tempo per adattarsi. La similitudine che abbiamo con gli italiani non basta, di sicuro deve fare in fretta, ma la Serie A è molto difficile e questo va tenuto presente. Dopo Lautaro e Dybala? Abbiamo questa fortuna che ogni tanto esce un crack, Lautaro è completo e non è facile trovarne come lui. Ci sono però alcuni talenti emergenti, come Reniero che ha tante risorse e può fare bene ovunque. Serie A attuale? Più equilibrata, già l'anno scorso. L'Inter ha ridotto il gap con la Juventus e quest'anno lotterà per lo scudetto".