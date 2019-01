TMW - Minotti: "Barella giocatore maturo, ora riesce anche a gestirsi"

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Lorenzo Minotti, ex difensore e oggi opinionista, è stato intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine di un evento Panini: "Sono cresciuto in mezzo alle figurine. I miei genitori avevano un'edicola, quindi ho vissuto in mezzo a giornali e figurine. Vivevo in un paese piccolo alle porte di Cesena, le figurine erano un momento per socializzare e stare insieme, per giocare. Mi emoziono sempre in questi appuntamenti, da bambino fantasticavo di diventare un calciatore e rivivere il percorso che sono riuscito a compiere è toccante"

Quanto vale la figurina di Barella?

"Quest'anno ha raggiunto quella maturità che tutti si auguravano e non era scontato. Ha potenzialità, ha fatto un salto di qualità a livello di maturità. Si è preso delle responsabilità e ora riesce a gestire emotivamente la partita, si fa ammonire di meno. Se le voci di mercato sono vere, il Cagliari deve stare attento a non privarsi di un giocatore centrale e fondamentale. Rischio di un Verratti-bis? La Premier è un campionato competitivo. Adesso le squadre italiane non sono pronte per spendere una cifra simile, e chi ne ha possibilità ha l'organico al completo. Se andrà la Chelsea farà fatica a trovare una maglia da titolare e a farsi trovare pronto per la Nazionale".

Qual è il segreto del Parma?

"C'è stata una grande voglia di riscatto per quello che era successo. Tutte le componenti hanno voluto questa rinascita, sembra di rivivere il mio Parma degli anni '90, quando affacciammo in A e dovevamo essere delle semplici comparse, ma fummo protagonisti per tanti anni. L'obiettivo è quello di mantenere la categoria, ma la squadra si è presentata con personalità, nessuno se lo aspettava. Complimenti ai giocatori, all'allenatore e ai dirigenti, ora bisognerà consolidare questa situazione e poi sognare qualcosa in più".