tmw Minotti: “Krause può portare il Parma nella parte sinistra della classifica”

vedi letture

Lorenzo Minotti ieri al Premio Vicini ha parlato a TMW nell’intervista che potete vedere sotto e si è soffermato anche sul Parma: “Krause mi pare una persona interessante e che ha grande entusiasmo. Mi sembra anche anche che abbia il potenziale economico per portare il Parma nella parte sinistra della classifica. Mi spiazza semmai il fatto che se ne va un tecnico perché non condivide le strategie e ad oggi il Parma non ha ancora fatto mercato. Mi spiazza semmai il fatto che se ne va un tecnico perché non condivide le strategie e ad oggi il Parma non ha ancora fatto mercato. Ora credo comunque che l’obiettivo sia mettere in mostra dei giovani stando in piedi con le proprie forze. Conoscendo la mentalità americana credo ci sia anche la voglia di pensare allo stadio e il Tardini ha bisogno di essere rimodernato”

Clicca sotto per guardare