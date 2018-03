TMW - Mirabelli: "Gattuso stima Kalinic. Ma in allenamento serve il massimo"

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Federico Gaetano

Nikola Kalinic escluso da Gennaro Gattuso: un caso per il Milan? No, secondo Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo rossonero: "Nikola è un ragazzo straordinario: per noi è un attaccante di valore. È vero che oggi ha avuto qualche difficoltà, ma il suo primo estimatore è Rino Gattuso. Non è successo niente: lui vuole che tutti si allenino al massimo sennò non li convoca. Vi posso garantire che è uno dei giocatori più stimati da Rino".