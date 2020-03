tmw Mirabelli: “Milan, Ibra top ma i progetti non si fanno con i quarantenni”

Nel corso dell’intervista a TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu”, l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. “È un campione straordinario. Può fare altri dieci gol da qui alla fine, ma il Milan - ha detto Mirabelli - deve andare oltre Ibrahimovic. Il lavoro e la programmazione non possono essere affidati ad un calciatore che si avvicina ai quarant’anni. Ibrahimovic ha dato qualcosa in più, il solo fatto che i suoi compagni attuali si spoglino nello stesso spogliatoio dove c’è un calciatore di cui avevano il poster in camera aiuta. Ma tutti abbiamo un tempo, anche a quarant’anni Ibrahimovic può fare la differenza. Ma il Milan - ha concluso l’ex dirigente rossonero - deve pensare anche al futuro”.