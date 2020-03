tmw Mirabelli: “Milan, sei sempre all’anno zero. A Rangnick servirà tempo”

vedi letture

Il Milan cambia ancora. Via Boban e Maldini, dalla prossima stagione dentro Rangnick e i suoi uomini. Il manager di casa Red Bull intanto studia l’italiano. “Studiare le lingue non basta”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Queste - spiega Mirabelli - sono cose che non fanno bene. Nel calcio ci vogliono pazienza e progettualità. Ci sono passato pure io, avevamo iniziato un lavoro ed eravamo alle fondamenta. È stato deciso di cambiare tutto e mi sembra che questo cambiamento al Milan avvenga troppo spesso. Così non va, sei sempre all’anno zero. Se vuoi partecipare al campionato va bene tutto, se vuoi pensare di poter ritornare a quello che era il blasone di un tempo devi cercare di programmare e dare tempo alle persone di lavorare. Il nostro calcio - continua l’ex dirigente del Milan - è particolare, diverso, molto conosciuto. In Italia abbiamo i migliori allenatori al mondo e i dirigenti e gli allenatori più bravi. Una scelta del genere vuol dire dover dare ulteriore tempo per far conoscere la realtà al nuovo arrivato. Evidentemente il Milan per scelta vuole continuare a lottare ogni tanto per l’Europa League e darsi del tempo prima di tornare grande come una volta. La proprietà comunque è di grande livello, con il giusto tempo e la giusta programmazione - conclude - il Milan può fare grandi cose”.