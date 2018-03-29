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Serie A

TMW - Mirabelli su Suso: "Vogliamo chi vuole il Milan, non dipende da noi"

29.03.2018 00:15 di Ivan Cardia  Twitter:    articolo letto 2670 volte
Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello
© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Suso delizia in campo, ma possibile croce sul mercato per i tifosi del Milan. Lo spagnolo piace a tanti club in giro per l'Europa, ne ha parlato il ds rossonero Massimiliano Mirabelli: "Vale per Suso, ma vale anche per tutti gli altri: stiamo parlando del Milan. Tutti i calciatori al mondo vorrebbero vestire questa maglia. Compresi i nostri: noi abbiamo voglia di tenere Suso, ma la stessa voglia deve averla lui. Se Suso, o chiunque altro, non avesse più voglia di vestire questa maglia, sarebbe giusto prendere in considerazione un'offerta".

Lui però ha una clausola.
"E quindi non dipende da noi".

C'è la possibilità di incontrare il suo agente per togliere o alzare la clausola?
"No. Io sono contrario alle clausole, però è stata una loro precisa richiesta e quindi la teniamo lì. C'è una clausola: se vorrà andare via lo potrà fare".
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