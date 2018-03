TMW - Mirabelli sul rinnovo di Gattuso: "Nessun problema, c'è feeling"

Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

Gennaro Gattuso allenatore del futuro del Milan. Non ha dubbi Massimiliano Mirabelli, ds rossonero. Ma perché non arrivare al rinnovo prima? "Posso essere ancora più chiaro. Non c'è alcun tipo di problema. Gattuso lo chiamavate tutti traghettatore. Noi non abbiamo mai detto una cosa del genere: pensavamo sin da subito di aver trovato l'allenatore del Milan. Le sue qualità le scoprirete anche voi, ancora non lo conoscete bene Gattuso. Devo ringraziare la proprietà: prendere Gattuso non era facile in quel momento. Invece grazie al sostegno della proprietà e di Marco Fassone, che per me è un fenomeno, siamo riusciti a farlo. Non c'è nulla da vedere, bisogna solo trovare il momento di farlo, non c'è voglia di aspettare niente e nessuno. Come abbiamo un grande feeling io e Fassone, così l'abbiamo con Gattuso che ci completa".