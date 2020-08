tmw Miranchuk all'Atalanta, sarà in Italia tra domani e mercoledì: in settimana l'ufficialità

vedi letture

Aleksej Miranchuk arriverà in Italia tra domani e mercoledì per dare il via alla sua avventura in Serie A. Il centrocampista offensivo russo, che arriva a titolo definitivo dalla Lokomotiv Mosca, sarà in Italia entro 48 ore per tampone e visite mediche. Poi, se non ci saranno imprevisti, l'annuncio ufficiale dell'Atalanta previsto già per questa settimana.