Juan Miranda è più vicino alla permanenza allo Schalke 04. Fino a un mese fa la sostanza dei fatti era diametralmente opposta: lo spagnolo, scuola Barcellona, sembrava a un passo da un inevitabile prestito, magari di nuovo in patria o anche in Italia. Fermo a zero minuti dopo quattro mesi di apprendistato a Gelsenkirchen, da metà dicembre il giocatore ha convinto il tecnico David Wagner che ha deciso di consegnargli così i galloni da titolare nelle ultime tre. La Juventus ha sondato il terreno, perché società sempre attenta ai migliori prospetti e talenti internazionali: Miranda poteva essere opportunità da cogliere subito per girare magari poi lei a farsi le ossa altrove. Le ultime tre con lo Schalke, però, sembrano aver cambiato i piani e Miranda pare destinato così alla permanenza almeno fino all'estate.