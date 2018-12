© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint Germain ha contattato Joao Miranda nelle scorse settimane. I parigini cercano un difensore esperto per gestire le rotazioni dei centrali di difesa, con il brasiliano come possibile soluzione: il problema sta però nella lunghezza del contratto, perché l'offerta sarebbe di soli sei mesi, mentre la richiesta sarebbe di almeno 18. C'è poi il Flamengo, che però ha formulato un'offerta troppo bassa, oltre a non incontrare le speranze del difensore che è stato gratificato dal sondaggio del PSG.