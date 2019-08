TMW - Moggi: "Dalla Fiorentina non bisogna attendersi miracoli"

L’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi ha parlato oggi ai microfoni di TMW del mercato e delle ambizioni della Fiorentina: “Dalla Fiorentina di quest’anno non bisogna attendersi miracoli. Commisso ha preso in mano la squadra, ha messo insieme una società abbastanza buona. Pradè sa fare il suo mestiere e potrà dare una mano importante. È chiaro che bisogna aspettare il prossimo anno. Ora metteranno insieme una squadra decente per fare il salto di qualità il prossimo anno”.