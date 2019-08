TMW - Moggi: "Il Milan non credo possa andare oltre l'Europa League"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

L’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi ha parlato oggi ai microfoni di TMW del mercato e delle ambizioni del Milan in questo campionato: "Il progetto giovani può essere interessante, basta non aspettarsi risultati. È una squadra che può lottare per l’Europa League, più di quello non credo. Poi se i giocatori matureranno potrà fare qualcosa in più, ma non certamente quest’anno. Il Milan è blasonato, ma i tempi sono passati, C’è un gruppo societario nuovo che tende a valorizzare per poi vendere e questo va un po’ contro i risultati”.