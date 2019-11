TMW - Moggi: "Napoli, manderei i giocatori in ritiro per tutto novembre"

© foto di Simone Calabrese

L'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato del caos che si è scatenato in casa azzurra dopo la gara di ieri contro il Salisburgo e la decisione dei giocatori di disertare il ritiro: "Con me non sarebbe successo (ride ndr). Al Napoli evidentemente ci sono personaggi che i calciatori ritengono superabili. Io una medicina ce l’avrei: li manderei in ritiro per tutto novembre. Tanto per far capire chi comanda”.

