Moggi: "Senza ripresa tanti libri in tribunale. Sì alla riduzione degli stipendi"

“Il virus più virulento sarà quello economico”. Così intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. “Se fosse possibile riprendere il campionato, che comunque non sarebbe del tutto regolare, si andrebbe incontro ad una ripresa. Se invece non si potesse riprendere, rischierebbero tante società che così dovrebbero portare i libri in tribunale. La Serie C sparirebbe... diventerebbe qualcosa di anormale. La cosa migliore sarebbe far finire il campionato così da rispettare la classifica finale. Altrimenti - continua l’ex dirigente bianconero ci sarebbe più di un problema. Riduzione stipendi? Si tratta di amor proprio e buonsenso. Sarebbe carino - conclude - nei confronti di chi non prende neanche mille euro al mese”.