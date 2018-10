TMW - Momo Sissoko: “Italia nel cuore. Juve, che ricordi! Viola, fu difficile”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, l'ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko ha ricordato la sua esperienza in bianconero ma anche quella avuta nel 2013 alla Fiorentina.

A Torino, Momo Sissoko è ricordato ancora con un certo piacere. "Questo è un grande attestato di stima, è importante per me. Io sono arrivato nel 2008, la Juve era ancora in costruzione. Credo di aver fatto bene, ho grandi ricordi della mia esperienza in bianconero. L'Italia è nel mio cuore, è bello che la gente ricordi Sissoko anche a dieci anni dal mio approdo alla Vecchia Signora".

L'esperienza a Firenze come è stata? "La città bella, da vivere. E' stata meno importante di quella juventina, solo perché arrivai a gennaio dopo l'esperienza al PSG. Montella aveva il suo undici, era difficile entrare nella formazione titolare. Però credo di aver fatto bene quando sono stato chiamato in causa".