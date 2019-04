© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esperienza di Joao Miranda all'Inter è ai titoli di coda. Nonostante un contratto in scadenza 2020, il difensore centrale brasiliano potrebbe essere liberato in estate, dopo le sirene invernali. Vuole però rimanere in Europa, con il Monaco che è pronto a offrire un biennale. Su di lui ci sono anche Galatasaray e Benfica, alla ricerca di un centrale di esperienza.