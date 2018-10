© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grandi novità in casa Monaco. L'arrivo di Thierry Henry come nuovo tecnico avrebbe dovuto portare anche Julien Stephan, tecnico delle divisioni inferiori del Rennes, come suo assistente. La richiesta di un milione di euro da parte dei rossoneri ha bloccato il discorso: cifra non altissima ma che spiega anche una indiscrezione confermata da ambienti vicini ai monegaschi. Il club è in vendita, sebbene la richiesta dal magnate russo Rybolovlev sia forse fuori mercato, al momento: 450 milioni di euro. Alcuni interessamenti ci sono già stati, al lavoro c'è anche Jorge Mendes - molto vicino alla dirigenza - per trovare un nuovo proprietario. E non è detto che non accada, come per i Wolverhampton Wanderers.