© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultime ore il Monaco ha condotto un sondaggio per Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese e rientrato in Italia dopo le esperienze all'Anderlecht e al Watford. Le buone prestazioni del centravanti hanno indotto Roberto Moreno, tecnico del Monaco, a considerarlo come una ottima alternativa alla partenza di Islam Slimani: l'algerino potrebbe anche rientrare al Leicester in queste ore.