TMW - Montella arriva a Firenze: "Torno sempre volentieri. Sono felice"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Vincenzo Montella è appena arrivato a Firenze presso la Stazione di Campo di Marte, in compagnia dell'agente Lucci e di suo fratello, e adesso si recherà al Centro Sportivo per firmare il contratto. Queste le sue parole ai media presenti: "Se sono felice di essere qui? Altrimenti non sarei qui. Io a Firenze ci sono sempre venuto molto volentieri. Affare lampo? Parliamo dopo, sennò ci bruciamo tutto".