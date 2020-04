tmw Montero e le panchine dei sogni: “Atalanta e Juve, come da calciatore”

“La panchina dei sogni? Mi piacerebbe rifare il percorso fatto da calciatore: Atalanta e Juventus”. Così a TuttoMercatoWeb Paolo Montero, ex difensore della Juventus, oggi allenatore della Sambenedettese, intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Però - continua Montero - oggi penso al presente, qui a San Benedetto la gente mi ha trattato bene, non voglio mancare di rispetto ai nostri tifosi. Non posso pensare al futuro anche perché gli ultimi risultato non ci hanno aiutato. I miei modelli? Da quando ero bambino al Penarol ho avuto allenatori propositivi che cercavano il risultato. E questo mi è rimasto. In Italia ho un bel ricordo di Mondonico, Lippi, Ancelotti, Capello e Guidolin che - conclude - ha allenato il Vicenza più importante di tutti i tempi”.