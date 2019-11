© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com. Dal tema José Mourinho al Tottenham fino ad Antonio Conte, c'è spazio però anche per il possibile nuovo futuro di Zlatan Ibrahimovic in Italia. Con il Milan tra le candidate per prenderlo. "Se mi farebbe male rivederlo in rossonero? Beh, prima di andare al Milan me lo chiese, e io ho sempre rispettato le sue scelte. Sarei felice per lui se trovasse una soluzione per far di nuovo bene in Italia".