TMW - Moratti sul Triplete: "Meriti a Branca per la scelta dell'allenatore"

Fonte: dagli inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

Al Festival dello Sport di Trento è andato in scena un evento dedicato all’Inter del Triplete. Tanti i nerazzurri presenti sul palco. Ecco le dichiarazioni di Massimo Moratti:

“Un mese prima della cessione di Ibra c’era stato un pranzo a Barcellona. Dicevo di Ibra che non sarebbe mai partito perché lo valutavo tanto. Poi però l’offerta del Barca mi soddisfò e a quel punto ci siamo messi subito d’accordo. E avevo già pensato subito a Milito. La vittoria finale a Kiev? Che bella, all’ultimo minuto, come sta facendo ultimamente l’Inter attuale. Credo ci fosse uno spirito di squadra che andava anche oltre al possibile risultato. Mourinho convinceva tutti di aver capito il gioco degli avversari. Rimaneva questa convinzione, fino alla fine. Il tutto, ovviamente, abbinato a uno speciale talento dei ragazzi. Tanti meriti vanno a Branca nell’aver preso un grande allenatore. Due anni prima avevo visto un’intervista che Mourinho rilasciò a La Coruna, in semifinale di ritorno della Champions che portò a casa con il Porto. Gli chiesero: ‘Come sta preparando la partita?’. Lui rispose: ‘In realtà sto già pensando alla finale’. La semifinale contro il Barcellona? Quando l’arbitro buttò fuori Motta, vennero fuori tutti i valori di quella squadra. Al Nou Camp la gara per me più gloriosa dell’anno. Sembrava impossibile andare in finale e invece consegnò certezze pazzesche al gruppo in vista dell’ultimo step di Madrid. E ci arrivavamo da campioni d’Italia: la felicità sulla faccia dei tifosi era impressionante. Mourinho poi andò via ma, per quanto mi riguarda, il suo cerchio in nerazzurro lo aveva già perfettamente chiuso”.