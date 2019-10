Fonte: dal nostro inviato, Giacomo Iacobellis

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dario Morello, presente a "La partita delle leggende" tra Bologna e Real Madrid al Dall'Ara, ha parlato poco prima dell'inizio della sfida: "Sono molto orgoglioso di far parte di questa serata. Ci saranno tanti campioni in campo, fuori si festeggerà il Bologna come si deve".

Cos'è per lei tornare a Bologna?

"Un'emozione. Accettai di scendere dalla A alla C perché sapevo che questa era una piazza importante e che la squadra sarebbe tornata presto in alto, nel massimo campionato".

Come vede il Bologna di oggi?

"Una squadra che lotta e che gioca, con un grande condottiero come Mihajlovic. Il Bologna ha qualità e alla lunga credo che verrà fuori".