TMW - Morientes: "Pogba? Zidane sta premendo molto per averlo al Real"

Fonte: Dagli inviati Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Al termine dell’evento Operazione Nostalgia a Cesena, è intervenuto ai microfoni della stampa presente, tra cui gli inviati di TMW, l’ex attaccante spagnolo Fernando Morientes: “Il Real Madrid gioca sempre per dominare le partite e vincerle, quest’anno hanno fatto un mercato speciale perché lo scorso anno non hanno raggiunto gli obiettivi. C’era un certo malessere nell’ambiente, hanno preso dei giocatori per completare la rosa e per avere delle riserve all’altezza”.

Sul preparatore atletico Antonio Pintus: “Credo che sia un grandissimo professionista, lo ha dimostrato in tutte le squadre in cui è stato. Il lavoro del preparatore atletico è importante e lui è un top in questo senso. La preparazione atletica è importante per arrivare alla fine della stagione nel migliore dei modi”.

Su Pogba: “È un grande giocatore, il Real Madrid ha tanti buoni giocatori in mezzo al campo, ma credo che anche lui sia uno dei migliori al mondo. Zidane sta insistendo molto per averlo e credo che quando un allenatore chiede con insistenza un giocatore è perché sa che può essere utile nella sua squadra”.