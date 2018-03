TMW - Moriero: "Mourinho in crisi? Merito anche dei tecnici avversari"

© foto di imago sportfotodienst

Francesco Moriero, ex centrocampista tra le altre dell'Inter, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com dell'eliminazione del Manchester United di José Mourinho, che negli ultimi anni ha vinto meno rispetto alla prima parte della sua carriera: "Parliamo di un tecnico che ha conquistato tanti trofei nella sua carriera, ci sta che lasci qualcosa per strada ogni tanto. Ha avuto anche grandi avversari, Guardiola e Conte su tutti, due allenatori che hanno cambiato il calcio. Le fortune degli allenatori, poi, le fanno anche i calciatori, e negli ultimi anni Mourinho ha allenato squadre meno forti rispetto al passato. Il calo è normale, fisiologico".