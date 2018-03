TMW - Moriero sulla Champions: "Juve e Roma possono superare il turno"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Raimondo De Magistris

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore Francesco Moriero, a margine della premiazione della Panchina d'Oro, ha parlato così a TMW di Roma e Juventus, soffermandosi anche sui sorteggi Champions: "Allegri è l'allenatore che in Italia sta vincendo più di tutti. Merita questo premio, anche se altri tecnici avrebbero parimenti meritato. Significa che il calcio italiano sta crescendo. Roma? Allenare a Roma non è facile. Di Francesco è un allenatore giovane, che mi ha sorpreso tanto in positivo. Champions? Con Barcellona e Real sono sfide importanti, ma Juve e Roma cercheranno di dire la loro. Credo che possa andare bene, perché in Italia stiamo crescendo. Futuro? Sono stato esonerato recentemente dalla Sambenedettese, adesso aspettiamo una nuova avventura".