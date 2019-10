TMW - Mudingayi: "Sensi stupefacente: all'Inter passa tutto da lui"

Fonte: Dal nostro inviato a Bologna, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in esclusiva da TMW nel post-partita di Bologna-Real Madrid Leggende, Gaby Mudingayi ha parlato anche delle altre due sue ex squadre italiane, Inter e Lazio: "I nerazzurri hanno tutte le carte in regola per lottare fino alle fine per lo Scudetto, nel calcio non si mai".

Il divario con la Juventus?

"I bianconeri sono abituati da anni a vincere, sanno come preparare determinate situazioni. L'Inter però ha un allenatore molto forte, anche se servirà un po' di tempo per mettere le cose a posto".

Sensi?

"Mi ha veramente stupito, tutto il gioco dell'Inter passa dai suoi piedi. Anche Barella ha tanta qualità, sta facendo grandi cose e sarà un giocatore importante per questa Inter".

La Lazio?

"I biancocelesti hanno un allenatore giovane ma bravo. Hanno avuto qualche difficoltà, me penso che la Lazio verrà fuori con il passare del tempo".

Guarda in calce l'intervista completa di TMW