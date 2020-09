tmw Murru è a Torino. A breve si chiude per l'esterno in arrivo dalla Samp

Altro giro, altro giorno e altro trasferimento. Alessandro Lucci, che ha chiuso tra gli altri per Florenzi, Perin, Badelj, Kolarov, è con Nicola Murru a Torino. E per i granata, e per Marco Giampaolo, è un innesto importante. Il terzino arriva dalla Sampdoria, affare che si definirà nella giornata di oggi in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. Visite e firma, Murru è pronto per diventare granata.