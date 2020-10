tmw Nainggolan-Cagliari, incontro in corso fra il presidente Giulini e l'entourage del Ninja

Giornata decisiva per quel che riguarda il futuro di Radja Nainggolan ed il possibile ritorno al Cagliari. Secondo le ultimissime raccolte da TMW, è in corso in questi minuti un incontro fra l'agente del Ninja, Alessandro Beltrami, ed il presidente rossoblù Tommaso Giulini. Un faccia a faccia, quello che sta andando in scena a Milano, che potrebbe definitivamente sbloccare l'operazione fra Inter e Cagliari. Novità in tal senso sono attese nelle prossime ore.