TMW - Nainggolan, il Cagliari non molla: le ultime

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ore calde per il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista è molto vicino alla Fiorentina con l’Inter che ha dato il via libera alla cessione in prestito. Il Cagliari però non molla ed è ancora forte sul giocatore. Il club sardo ha lasciato le porte aperte al ritorno del Ninja, consapevole che in questo momento la Fiorentina è leggermente avanti. Possibile che ad essere decisiva sia la volontà del calciatore. Futuro da scrivere per Nainggolan. Dall’accordo tra Inter e Fiorentina con la firma del giocatore che era inizialmente prevista entro martedì, al Cagliari che resta in forte pressing...