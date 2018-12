TMW - Nainggolan-Inter, rapporto incrinato. Attenzione al Monaco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter e Nainggolan rischiano la rottura completa. L'idea non è più così peregrina, perché il rapporto si è incrinato, la situazione è precipitata nelle scorse settimane. Al di là delle parole di Luciano Spalletti (che ha spiegato come possa rientrare fra 2-3 giorni) il Ninja potrebbe finire sul mercato, con il Monaco molto interessato alle sue prestazioni. Le voci dalla Cina sono da scartare perché, almeno per il momento, Nainggolan non ha intenzione di lasciare l'Europa. Dal Principato si sono detti molto interessati, per ora la situazione è ancora ingarbugliata e c'è spazio per recuperare, ma il rischio c'è.