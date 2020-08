tmw Nainggolan si allena con il Cagliari, poi decide l'Inter. Dipende dalle offerte

vedi letture

Tra lo stupore di tutti, Radja Nainggolan è stato convocato per il ritiro con il Cagliari di oggi. In realtà è una situazione comoda per tutti, sia per l'Inter - che è in altre faccende affaccendata, con la finale di Europa League che si giocherà venerdì - sia per lo stesso calciatore, che può allenarsi tranquillamente e farsi trovare pronto in qualsiasi caso. Perché i nerazzurri ovviamente hanno comunicato a tutti i giocatori che sono nella loro orbita di mantenersi in forma nel limite del possibile. Quindi la scelta di Nainggolan, che ha un contratto fino al 31 di agosto, è stata naturale, senza nessuna forzatura né nelle regole né nei contratti.

CAGLIARI FAVORITA? Dipenderà dalla situazione e dalle proposte che arriveranno nelle prossime settimane. La priorità per l'Inter è finire in primis la stagione, poi capire quale sarà il futuro di Conte, infine le mosse sul mercato. In questo senso il futuro di Nainggolan è ancora una carta nel mazzo nerazzurro, non sul banco. È evidente che se l'Inter vorrà eventualmente continuare a prestare gratuitamente il belga, allora la scelta sarà quasi naturale, cioè continuare in Sardegna con l'arrivo di Di Francesco.

DECIDE L'INTER - In questo senso bisogna entrare nel gioco degli scambi e delle opportunità. Perché se Nainggolan fosse coinvolto in uno scambio, come quello che sembra ben avviato fra Ndombele e Skriniar, allora tutto potrebbe succedere. L'ingaggio rimane comunque uno scoglio, visto che Nainggolan guadagna 4,5 all'anno fino al 2022. Certo, con un eventuale triennale - e spalmatura intorno ai 3,5 - allora potrebbe esserci una chiave. In ogni caso il futuro è aperto.