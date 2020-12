tmw Nainggolan verso il ritorno al Cagliari. Prestito di 6 mesi: l'Inter pagherà parte dell'ingaggio

Radja Nainggolan è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in queste ore l'Inter ha infatti dato l'ok al prestito di 6 mesi del belga e l'operazione è in fase di definizione. I nerazzurri pagheranno parte dell'ingaggio del centrocampista fino al termine della stagione e non verrà inserita alcuna opzione d'acquisto, visto che la società milanese vorrà valutarlo ancora in vista del prossimo anno dopo il buon lavoro fatto da Nainggolan in questi mesi difficili.