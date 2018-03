TMW - Napoleoni: "Cengiz Under predestinato. E può fare ancora meglio"

intervista rilasciata a TMW Magazine

© foto di Gaetano Mocciaro

Cengiz Under è la rivelazione dei primi mesi del 2018. Arrivato quasi in silenzio nella Capitale se pur con un investimento consistente, dopo alcuni mesi di ambientamento si è improvvisamente preso la Roma a suon di gol e magie. I tifosi gongolano e in Turchia sperano di trovare in lui il campione che porti la Nazionale in alto. L'attaccante del Basaksehir Stefano Napoleoni, nonché ex compagno di squadra di Under, ce lo racconta a TMW Magazine:

Cengiz Under è la nuova meraviglia di Roma. I calciatori turchi hanno spesso faticato in Serie A, non lui. Te lo aspettavi?



“Sapevo che non sarebbe stato facile ambientarsi subito, specie in una piazza come Roma. Lui ha abbandonato molto giovane il suo paese e ha avuto bisogno di un po' di tempo per adattarsi a una nuova realtà e auna nuova lingua. Quel che sta facendo ora non mi stupisce, anzi, credo che possa fare ancora meglio. L'importante è dargli tempo, farlo crescere e aiutarlo a inserirsi completamente nella realtà italiana”.

Sei stato suo compagno di squadra per un anno. Si capiva che era un predestinato?



“Ho avuto modo già l'anno scorso di parlare con amici o anche con scout e dirigenti, quando mi veniva chiesto un nome di talento di fare quello di Cengiz Under. Quando è arrivato al Basaksehir veniva dalla seconda divisione turca ma sin dai primi allenamenti ha mostrato un gran talento. Capivi subito che avevi di fronte un giocatore dal futuro roseo. L'importante è che continui a mantenere il basso profilo e ad allenarsi bene. Il talento, ormai, è sotto gli occhi di tutti”

La piazza di Roma è particolare



“Per quanto a Istanbul ci siano tifosi caldissimi, nel Basaksehir non c'è quella pressione che puoi avere al Galatasaray o al Fenerbahçe. Andare a Roma presupponeva delle difficoltà iniziali: un giorno sei al top, l'altro sei nel dimenticatoio. L'importante è che impari quanto prima la lingua, che è un aspetto fondamentale”.

LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SULL'ULTIMO NUMERO DEL TMW MAGAZINE