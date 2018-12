Fonte: dal nostro inviato Marco Frattino

Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato in mix zone dopo la vittoria sulla SPAL di questo pomeriggio: "Abbiamo pagato un po' il finale quando abbiamo provato a segnare il secondo gol. Loro hanno trovato spazio e abbiamo concesso qualche occasione alla SPAL. Avevano messo tanta gente in avanti e si sono resi pericolosi. Dobbiamo chiuderle prima le partite. Pochi gol incassati? E' molto importante perché ti da la possibilità di vincere le partite. Ora testa all'Inter. L'Europa League e la richiesta dei tifosi? Siamo cresciuti negli ultimi anni sul piano internazionale ma questo non ti assicura la finale. Ci sono tante partite e anche se siamo forti servirà attenzione. Quanto vale Koulibaly? Non lo so, non gli metto il prezzo. Sono felice per quello che sta facendo. Dopo tanti anni insieme sono contento per lui. Una finale di Europa League contro il Chelsea? Sarebbe bello per il legame che abbiamo con Sarri. Prima però dobbiamo arrivarci".