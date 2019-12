TMW - Napoli, Allan e Milik in gruppo: entrambi verso la convocazione

Fonte: dall'inviato Antonio Gaito

Allan e Arkadiusz Milik si sono allenati regolarmente in gruppo quest'oggi, nella seduta della vigilia del Napoli prima della sfida al Genk, decisiva per la qualificazione agli ottavi finali di Champions League. Entrambi stando a quanto da noi raccolto, dovrebbero essere convocati per domani. Particolarmente significativo il rientro del polacco, che manca sin dalla sfida alla Roma.