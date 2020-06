tmw Napoli, anche Gattuso cambia in mezzo: Fabian Ruiz torna titolare contro la Juve

Finalmente la stagione 2019/20 "vede" la luce in fondo al tunnel: il primo trofeo dei cinque grandi campionati verrà assegnato domani sera, con la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, naturalmente nella consueta cornice dell'Olimpico di Roma. Sarri contro Gattuso, il primo contro il suo passato e in generale una sfida che è diventata rapidamente una classica del nostro calcio. Ma veniamo alle formazioni: in casa Napoli, con Meret tra i pali vista la squalifica di Ospina. Per il resto, non dovrebbe cambiare molto in difesa: Koulibaly e Maksimovic centrali difensivi, con Di Lorenzo e Hysaj laterali difensivi, anche se non è da sottovalutare l'opzione Mario Rui.

A centrocampo, il rientro a pieno regime di Fabian Ruiz "costringe" Gattuso a cambiare: lo spagnolo e Demme sembrano essere gli unici sicuri del posto nel trio intermedio azzurro, con Allan, Zielinski ed Elmas a giocarsi il posto rimanente. In questo momento è il polacco a essere in vantaggio sulla concorrenza stando a quanto da noi raccolto.

Per quanto riguarda il tridente offensivo, con Insigne e Mertens sicuri del posto, Callejon parte leggermente favorito su Politano per completare lo schieramento: come sempre ci sarà il belga centralmente, Insigne sulla parte sinistra del tridente e lo spagnolo (o Politano) come ala destra.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: Gattuso.