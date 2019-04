TMW - Napoli arrivato a Londra: i giocatori in hotel

Fonte: dai nostri inviati a Londra, Marco Frattino e Raimondo De Magistris

Dopo la dirigenza sono arrivati a Londra anche i giocatori del Napoli che sono adesso in hotel in attesa della conferenza stampa e della rifinitura di oggi pomeriggio. Domani sera la sfida contro l'Arsenal, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Di seguito foto e video di TuttoMercatoWeb.com: