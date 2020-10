tmw Napoli-Bakayoko, attesa per oggi la fumata bianca. Arriverà in prestito dal Chelsea

In casa Napoli è il giorno di Tiemoué Bakayoko. Il club partenopeo conta di chiudere oggi l'accordo col giocatore per ciò che riguarda lo stipendio per la stagione 2020/21 e di giungere così alla fumata bianca. Col Chelsea accordo già raggiunto ieri: l'ex Milan arriverà in prestito secco.