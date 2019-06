Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli va a caccia di difensori, per il presente e per il futuro. Secondo quanto raccolto da TMW i partenopei hanno chiesto informazioni su Kaan Ayhan, 24enne centrale che gioca Fortuna Düsseldorf. Nato in Germania da genitori turchi, il calciatore ha scelto di difendere i colori della sua nazionale di origine: sono finora 24 le presenze con la Turchia, dopo aver indossato la maglia della selezione tenutonica Under 16, 17 e 18.

Compagno di reparto di Demiral. Il difensore del Sassuolo potrebbe approdare alla Juventus, mentre il centrale del Fortuna è nel mirino dei partenopei. Ayhan, tra l'altro, ha segnato una rete nella sfida di qualche giorno fa contro la Francia valida per le qualificazioni a Euro 2020. Match in cui ha fatto coppia in difesa proprio con Demiral.