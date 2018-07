TMW - Napoli, Ciciretti in uscita: il Genoa vuole chiudere

Fonte: Dall'inviato a Dimaro Folgarida

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quale futuro per Amato Ciciretti? L'ex Benevento e Parma ha iniziato il ritiro col Napoli in Trentino, alle dipendenze di Carlo Ancelotti per giocarsi le proprie chance in casacca azzurra. Il calciatore classe '93, però, reduce da due promozioni di fila in Serie A con le streghe e i crociati, è pronto per una nuova avventura in Serie A. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com a Dimaro Folgarida, sede del ritiro del club partenopeo e dove c'è stato un contatto in giornata tra il ds Cristiano Giuntoli e l'entourage del calciatore, il Genoa sembra una soluzione imminente per il prodotto del settore giovanile della Roma. Un affare che può concretizzarsi anche nelle prossime ore.