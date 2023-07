tmw Napoli, col Bari c'è l'intesa per Caprile: si tratta con il giocatori. Poi il prestito all'Empoli

vedi letture

Elia Caprile è il profilo scelto dall'Empoli per sostituire Vicario, passato al Tottenham. Prima però il Bari deve cedere il portiere al Napoli, una volta concretizzato il trasferimento il portiere passerà in prestito ai toscani. Come raccolto da TMW Napoli e Bari hanno trovato senza problemi un accordo, resta da trovare l'intesa con il giocatore.