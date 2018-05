TMW - Napoli, De Magistris: "Grati a Sarri, grande uomo e tecnico"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul palco del Football Leader c'è anche Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. "Ringrazio Football Leader, saluto il mondo del calcio rappresentato oggi. Per noi è motivo di vanto quando viene scelta la location di Napoli. Ancelotti in azzurro? E' un grande tecnico, un grande investimento. Siamo grati a Sarri, ha fatto giocare al Napoli un grande calcio. Ora pensiamo al futuro, ma c'è gratitudine a Sarri per un grande allenatore e un grande uomo", ha detto il primo cittadino.