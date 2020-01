TMW - Napoli, Di Lorenzo: "Questa vittoria sia un punto di partenza"

Fonte: Arturo Minervini

Giovanni Di Lorenzo commenta il successo del Napoli contro la Lazio in Coppa Italia. Ecco le sue parole in mixed zone: "Con la Fiorentina avevamo fatto una bruttissima prestazione e stasera abbiamo fatto bene, dimostrando di essere una grande squadra, di saper soffrire tutti insieme quando non abbiamo la palla e invece quando abbiamo il possesso di mettere in difficoltà chiunque perché questa squadra ha qualità, è forte e questo dev'essere un punto di partenza per proseguire anche in campionato".

Quanto è stata importante questa vittoria?

"È importante, dà morale, contro una squadra forte che veniva da tantissime vittorie consecutive, quindi siamo contenti e dobbiamo continuare a lavorare".

Napoli più forte anche della sfortuna

"Menomale, anche gli altri scivolano. Ci è andata bene sull'episodio del rigore, però qualche volta c'è stato da soffrire e abbiamo sofferto tutti insieme. Stasera i tifosi ci hanno dato una grande mano, quando il San Paolo è così fa la differenza"

Che San Paolo vi aspettate la prossima partita?

"C'è una partita importantissima e spero lo stadio sia pieno e ci accompagni verso la vittoria".