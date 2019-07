Fonte: dal nostro inviato Marco Frattino

Eljif Elmas, nuovo centrocampista del Napoli, è arrivato questa sera nel ritiro del Napoli a Dimaro. Circa mezzora fa, il giocatore ha fatto il suo ingresso allo Sport Hotel Rosatti , che ospita la squadra di Ancelotti. Domani Elmas scenderà in campo per il primo allenamento con i nuovi compagni, e non è da escludere un suo esordio nella sfida amichevole contro la Cremonese.