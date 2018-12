TMW - Napoli forte su Veretout, alla Fiorentina può arrivare Rog

© foto di Federico De Luca

Il Napoli sta già pensando alla prossima stagione, soprattutto per puntellare il centrocampo. Il numero uno è Jordan Veretout, regista/mezz'ala della Fiorentina, che è valutato oltre 20 milioni dalla società viola. Il francese sarebbe il sostituto di Amadou Diawara, in uscita dall'azzurro e richiesto dall'estero, mentre in viola - per abbassare l'ammontare dell'operazione - potrebbe far capolino Marko Rog. Il discorso sarebbe comunque aperto per la prossima stagione, anche se non si possono escludere eventuali accelerate.