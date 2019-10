© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per ora solo un apprezzamento, ma se il Napoli avrà bisogno di rinforzare la rosa con un centrocampista - a gennaio o la prossima estate - massima attenzione al suo nome. Cristiano Giuntoli è un grande estimatore di Sander Berge, centrocampista classe '98 che in estate è stato trattato anche dalla Fiorentina.

Lo statuario centrocampista norvegese, affrontato proprio dai partenopei nell'ultimo turno di Champions League, ha destato un'ottima impressione in occasione di Genk-Napoli. Ma Berge è nel mirino di Giuntoli già da prima e l'apprezzamento per il ragazzo è stato ribadito anche martedì scorso, in occasione della cena tra le due delegazioni.