tmw Napoli, Giuntoli: "Raiola è passato per salutare i suoi assistiti"

Il direttore sportivo del Napoli è intervenuto per rispondere ad alcune domande di calciomercato.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, nella conferenza stampa di presentazione di Osimhen e Rrahmani, ha risposto ad alcune domande legate alle strategia di mercato del club partenopeo.

Come sono nate le trattative per Rrahmani e Osimhen?

"Le trattative sono tutte complicate, nell'immaginario se hai soldi li prendi e altrimenti no, ma non è così. Rrahmani ad esempio dopo poche partite lo vidi, lo seguivamo già in video, ma dal campo ci fece una grande impressione ma c'era già una squadra che lo voleva e dovevamo bruciare le altre. Siamo stati fortunati ad anticipare gli altri. Victor invece lo seguo dal Mondiale Under 17 di 4 anni fa, fu catapultato al Wolfsburg dove trovò difficoltà perché c'era Origi nel suo ruolo che aveva qualche anno in più, poi ebbe qualche piccolo infortunio. Non è stata una trattativa facile, non potendoci trovare di persona ma solo a distanza. Poi è andato tutto bene, è stato un investimento costoso, ma siamo convinti farà bene".

Oggi c’è stata la visita di Raiola in ritiro…

"Mino ha salutato i suoi assistiti, Manolas e Lozano, siamo stati a pranzo insieme. Siamo dell'idea che può fare solo meglio, Rino è contento dell'ultima parte di stagione di Lozano e l'idea è di continuare".

Ci sono rinnovi in programma dopo Zielinski?

"Il mercato ed i rinnovi vanno di pari passo, le richieste di un giocatore sul rinnovo vanno anche in base alle richieste che ha sul mercato. Non a breve, ma vediamo come si svilupperà il mercato”.

Giuntoli, ci dice una caratteristica di entrambi che l'hanno convinta?

"Loro hanno entrambi velocità ed applicazione”.

Gattuso parlava di centrocampo ballerino, si interverrà sul mercato?

"Il mister con ballerino non intendeva il centrocampo, ma si difende e attacca in 11, non voglio essere scontato però nella risposta. Nel girone di ritorno abbiamo fatto bene non solo con i nuovi, ma con un atteggiamento di tutta la squadra e non sempre col mercato si può lavorare per migliorare delle cose, non basta mettere uno che ha contrasto, corsa e palleggio, altrimenti bisognerebbe prenderlo dal Real. Tutti vogliamo tutto, ma dobbiamo lavorare sulle nostre forze, economiche che sono incredibile per quanto abbiamo investito, un girone di ritorno importante, poteva essere importantissimo con delle motivazioni che poi inconsciamente sono venute meno".